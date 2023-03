Domitila ultrapassa 800 mil seguidores no Instagram após ser alvo de deboche na repescagem

A miss Domitila Barros, uma das confinadas do BBB 23, ganhou mais de 200 mil seguidores no Instagram nas últimas 24 horas. Na terça (21), ela tinha mais de 700 mil seguidores, mas ultrapassou a marca de 913 mil por volta das 11h desta quarta.

Larissa, Gabriel e Tina, concorrendo na Casa do Reencontro, fizeram piada com a sister devido à popularidade na rede social, o que teria provavelmente impulsionado o movimento. A votação do público sobre a casa em questão resultará no retorno de dois eliminados ao reality show.

Com os novos seguidores, a conta de Domitila na rede social possui diferença de mais de 100 mil seguidores em relação ao perfil de Gabriel Fop, com 808 mil até o momento.

Domitila, inclusive, escapou de mais um Paredão e permaneceu na casa mais vigiada do Brasil, eliminando Fred com 50,23% dos votos do público. Entretanto, apesar da vitória da miss, a votação foi acirrada. Ela recebeu 48,69% dos votos do público e Gabriel Santana foi alvo de apenas 1,08% dos votos.