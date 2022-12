Documentário sobre a Boate Kiss estreia em janeiro na Globoplay

A tragédia na Boate Kiss, que deixou 242 pessoas mortas em 2013 no Rio Grande do Sul, será tema de um documentário inédito da Globoplay. A previsão de estreia da produção "Boate Kiss - A Tragédia de Santa Maria" será lançada em 26 de janeiro, contendo imagens e depoimentos exclusivos da noite do incêndio.

A série foi dividida em cinco episódios e acompanha a luta por justiça de sobreviventes e familiares da vítima. Assim, a narrativa reconstitui os acontecimentos que resultaram na morte dos jovens e apresenta detalhes sobre o processo judicial ainda sem desfecho.

Com roteiro de Fernando Rinco e Grabiel Mitani, os episódios são dirigidos por Marcelo Canellas, repórter da TV Globo. O jornalista, que viveu a infância e adolescência em Santa Maria, foi responsável por cobrir os desdobramentos da tragédia nos últimos dez anos.

Conforme a Folha de São Paulo, a série teve parceria do coletivo de audiovisual da cidade, TV Ovo. A produção é de Andrey Frasson, já a direção de produção é de Clarissa Cavalcanti.

Série inspirada em livro

Uma outra produção que também aborda a ocorrência da Boate Kiss é a serie de ficção documental "Todo Dia a Mesma Noite", da Netflix.

O enredo é baseado no livro "Todo Dia a Mesma Noite: A História não Contada da Boate Kiss". O drama é um relato de Daniela Arbex sobre a tragédia que deixou 242 jovens mortos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013, quando os universitários comemoraram a volta às aulas.