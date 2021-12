Deolane Bezerra discute com influenciadora Rainha Matos na 'Farofa da Gkay'

A advogada Deolane Bezerra entrou em conflito com a influenciadora digital Rainha Matos no último dia da "Farofa da Gkay", na madrugada desta quarta-feira (8).



Deolane Bezerra fez live no Instagram e questionou o motivo de Rainha Matos "falar mal dela" por trás e não na frente. A influenciadora tentou se defender e declarou que considera "doutora" a pessoa "que tem doutorado". Deolane rebateu e disse que ela "não entende nada de lei".

Assista:

NA CARA! Dra. Deolane chamou de comédia certos fofoqueiros que estão na #farofadagkay e que lá tem medo de olhar na cara dela, e AINDA FOI ATÉ A RAINHA MATOS DAR UM FECHO NA CARA DELA - E GRAVANDO! 🗣🗣🗣🗣 pic.twitter.com/gRgxIPNjk6 — É o Assunto 📺 (@EoAssunto_) December 8, 2021

"Gente, mais uma fofoqueira que estava falando mal de mim ontem. Vou ver se ela fala agora na minha frente", declarou Deolane Bezerra, que saiu em busca da influenciadora na festa."Oi, Rainha Matos, quer falar de mim na minha frente agora, amor?".



Rainha Matos não ficou calada e respondeu: "Eu só falei que para mim doutora é quem tem doutorado". "É que você não entende nada de lei", destacou a advogada.

Deolane Bezerra, por meio dos stories do Instagram, disse ser "doutora por excelência" e disse que, caso Rainha Matos esteja incomodada, "vá reclamar com Deus, com Dom Pedro que nos concedeu o título". "Atura ou surta, Rainha", concluiu, ressaltando ser, sim, "acostumada com baixaria".