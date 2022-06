Denise Rocha anuncia canal no OnlyFans após pedido dos seguidores

A empresária e ex-participante do reality show "A Fazenda", Denise Rocha, anunciou nesta semana que entrou para a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. "Vocês tanto pediram e eu fiz: meu OnlyFans com carinho para vocês", declarou a modelo.

Capa da Playboy

Esta não será a primeira vez que ela compartilha imagens sensuais além das redes sociais, Denise Rocha já foi capa da revista Playboy.

No OnlyFans, ela já fez cinco postagens e estabeleceu valores das assinaturas do canal. Na modalidade mensal, os interessados em conferir o conteúdo pagarão US$ 29 (cerca de R$ 151).

A empresária ainda oferta a possibilidade de pacotes de assinatura. O mais curto, válido por três meses, sai por US$ 78,30 (R$ 410). Já o mais longo, de seis meses, o valor é de US$ 147,90 (R$ 774).

Famosas no OnlyFans

Além de Denise, outras personalidades famosas também integram a plataforma, como Anitta, Rita Cadillac, Silva e Cardi B.

