Entenda crise nos bastidores do 'Vai que Cola' envolvendo roteirista e elenco

Apesar de esbanjar bom-humor em frente às câmeras, parte do elenco de “Vai que Cola” não tem sido muito amigável nos bastidores da atração. A informação foi revelada pelos próprios roteiristas do projeto em uma carta divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo, na última terça-feira (22), após a demissão de André Gabeh.

Assinado por pelo menos seis escritores da atração, o documento não cita nomes, mas expõe a existência de um clima tenso no local de trabalho e repreende o tom utilizado por alguns artistas ao criticarem o texto.

“Atualmente a atmosfera de trabalho é de apreensão e medo, pois os roteiros recebem diversas críticas infundadas e abstratas. Críticas estas que dizem respeito, na maior parte dos casos, aos gostos pessoais e não à técnica”, afirma a carta.

No relato, a equipe de escritores ainda revelou que alguns atores não chegam a ler o roteiro antes da gravação, provocando mudanças no texto. Os roteiristas, no entanto, ressaltaram que essa prática não é comum para todo o elenco e alguns artistas, inclusive, discordam da postura adotada por certos colegas.

“Não queremos de forma alguma que este momento seja interpretado como uma 'guerra de bastidores entre elenco e roteiristas', mas sim como um pedido de paz e respeito”, declararam no documento.

DEMISSÃO

De acordo com a carta, os profissionais teriam decidido tornar a situação pública para prestar solidariedade ao roteirista André Gabeh, demitido no início do mês após receber uma suposta série de críticas de alguns atores: “a implicância ou perseguição, por parte do elenco, com o autor não é de hoje. Desde o ano passado, André Gabeh vem sendo melindrado e diminuído”.

Para os roteiristas, o desligamento do colega, descrito como “comprometido” e “competente”, foi injusta, já que os textos de Gabeh sempre foram aprovados e elogiados pela chefia.

“Os roteiros de André Gabeh sempre foram muito elogiados e aprovados com mérito, além de muitas vezes servirem como referência para nós. [...] Perdemos um roteirista brilhante, um dos poucos suburbanos escrevendo para personagens suburbanos”.

CONFLITO ENTRE ANDRÉ GABEH E CACAU PROTÁSIO

Através das redes sociais, André Gabeh e Cacau Protásio deram versões diferente sobre o conflito na rede social. O roteirista afirmou que teve um roteiro de sua autoria criticado por um ator, mas não identificou.

"Eu estava presente no dia da gravação e um ator, que não vou citar o nome, fez uma piada comigo. Fez a brincadeira porque já me conhecia, porque éramos colegas. Eu não sabia que eu estava e como ele fez essa piada sem saber que o roteiro era meu?", disse.

Cacau afirmou que a regra de não identificação acontecia antes do acontecido, o que foi rebatido pelo roteirista. A atriz voltou a se pronuncia nesta sexta-feira.

"Acabou, não vou aceitar que venham na minha página me agredir. Não bati em ninguém, não conheço ele, não convivo, não tenho porque gostar, odiar ou amar a pessoa", disse. Cacau ressaltou que não tem o poder de causar a demissão de alguém.