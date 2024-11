De volta em Gladiador II, Connie Nielsen cita sensação anos após 1º filme: 'Não sabia o que esperar'

"Gladiador II" estreou nos cinemas mundiais nesta quinta-feira (14), 24 anos após ter o primeiro longa lançado. Uma entre os poucos a retornar à história, a atriz Connie Nielsen, que interpreta a personagem Lucilla, explicou que a longa espera por uma sequência acabou se tornando forma de "incerteza".

"Honestamente, eu não sabia o que viria antes de colocar os pés no set. Até porque, todo mundo sabe, as coisas mudam", disse em entrevista oficial para a divulgação mundial do filme.

Legenda: Paul Mescal é o protagonista de Gladiador II, interpretando Lucius Foto: divulgação

A história da vez foca em Lucius, interpretado pelo ator Paul Mescal, nome já famoso entre as produções hollywoodianas. O protagonista dele é forçado a entrar no Coliseu para lutar por si e pela honra de Roma, inspirado em Maximus (Russell Crowe), que foi assassinado por Commodus (Joaquin Phoenix) no primeiro da franquia. Aqui, vale pontuar, todos os acontecimentos se passam 16 anos depois do primeiro filme.

Veja o trailer:

"Quando retornei para o set, foi uma situação de recordação total, onde eu estava de volta à minha cidade, em casa, e lá estava o meu estádio, o meu palácio – e lá estava o meu diretor, que não mudou nestes últimos 20 anos", continuou Nielsen, citando a sensação de retomar a história como uma "volta para casa".

História de Lucilla e Lucius

Nessa sequência, Lucilla (Connie Nielsen) surge como a mãe de Lucius (Paul Mescal), enviado por ela para uma região chamada Numídia, mas ainda sem saber que realmente é filho de Maximus, a quem mantém como um herói.

Enquanto o filme se direciona para os conflitos envolvendo Lucius, Lucilla também ganha destaque, justamente por ser uma das únicas "revividas" do longa anterior.

Para Connie Nilsen, a personagem se torna uma "sobrevivente", que precisa viver ao lado dos próprios inimigos para manter a segurança da própria posição.

"Ela sobreviveu à morte da pessoa que amava, que era o Maximus. Ela teve que mandar seu filho embora para sua proteção, o que ela presumiu que seria um breve período, durante o qual pensou que o poder seria estabilizado e, esperançosamente, devolvido ao povo", aponta a artista.

A atriz explica, inclusive, que esse é um dos dilemas entre a personagem dela e o de Paul Mescal, com quem contracena diretamente. Sobre o ator, que assumiu o protagonismo da história nessa continuação, ela é só elogios.

"Em todos os trabalhos anteriores, o Paul interpretou personagens que não aspiravam ser heroicos. O que foi tão único e bonito foi que ele saiu de um mundo de cinema de arte, com personagens complexos e cheios de nuances, e veio para uma luta heroica, uma experiência heroica. Isso, para mim, é o trabalho de um ator muito calmo e talentoso", ressaltou ela.

Dirigido por Ridley Scott, "Gladiador II" ainda tem no elenco nomes como Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn. O longa está disponível nos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira (14)