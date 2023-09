Davi Mateus revela processo de transição de gênero e anuncia novo nome

A influenciadora Davi Mateus, considerada afilhada artística de Carlinhos Maia, publicou uma carta aberta no Instagram revelando que está passando por uma transição de gênero. Nesta terça-feira (12), ela ainda contou seu novo nome social: Apoline Gameleira.

“Hoje venho aqui comunicar o início da transição de Davi Mateus para uma mulher trans. Depois de tanto tempo tive a coragem de colocar para fora algo que estava guardado há muito tempo. Me sinto feliz, me sinto bem, me sinto decidida e pronta para encarar os desafios da vida. Hoje sinto que vim como uma mulher leoa que veio ao mundo visando inspirar outras mulheres, hoje oficialmente sou mulher trans”, escreveu.

Nos comentários, a influenciadora recebeu apoio de celebridades e seguidores. “Minha melhor, o mais importante de tudo isso é você estar feliz”, escreveu Lucas Guimarães. “Te amo”, publicou a influenciadora Rica de Marré. “Amamos você! Seja muito, muito feliz”, acrescentou o ex-BBB Vyni.

Hoje, Apoline publicou um vídeo mostrando sua ida ao cartório em Maceió para fazer seu nome social. “Vai entrar José Davi no cartório, e vai sair Apoline”, disse nas imagens.