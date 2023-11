Courteney Cox faz homenagem para Matthew Perry, par romântico em Friends: 'grata por cada momento'

A atriz Courteney Cox, que deu vida à Monica Geller na série Friends (1994-2004), publicou uma homenagem para Matthew Perry, ator que fez Chandler, nas redes sociais. Em relato emocionante, agradeceu ao amigo, com quem viveu um par romântico nas telinhas e uma forte amizade fora dos estúdios de gravação. "Sou muito grata por cada momento que tive com você, Matty, e sinto sua falta todos os dias".

O artista morreu aos 54 anos no dia 28 de outubro. O corpo foi encontrado dentro da banheira de hidromassagem da casa dele em Los Angeles, nos Estados Unidos. A suspeita é de que ele tenha se afogado. Apesar da divulgação da certidão de óbito, as causas da morte de Matthew continuam inconclusivas.

"Quando você trabalha com alguém tão próximo quanto eu trabalhei com Matthew, há milhares de momentos que eu gostaria de poder compartilhar. Por enquanto aqui está um dos meus favoritos", disse, fazendo referência ao vídeo de uma das cenas gravadas.

Legenda: Monica e Chandler chegam a casar na série e ter dois filhos Foto: Divulgação

O vídeo mostra o momento em que Chandler e Monica aparecem juntos pela primeira vez. No episódio 24, da 4ª temporada, intitulado “Aquele com o casamento do Ross”, ela surge ao lado dele na cama de um hotel em Londres. Na época, os roteiristas decidiram manter o romance por conta da reação positiva do público.

Courteney Cox Atriz "Para contar um pouco da história, Chandler e Monica deveriam ter um caso de uma noite em Londres. Mas por causa da reação do público, esse se tornou o início de sua história de amor. Nessa cena, antes de começarmos a rodar, ele sussurrou uma frase engraçada para eu dizer. Ele costumava fazer coisas assim. Ele era engraçado e gentil".

Homenagem de Matt LeBlanc

No começo da tarde desta terça-feira (14), o ator Matt LeBlanc, que interpretou Joey, também tinha publicado um texto de despedida para o amigo. “Matthew, é com o coração pesado que digo adeus. O tempo que tivemos juntos foi, honestamente, um dos meus favoritos da vida”, escreveu.

Para ele, a amizade com Matthew e todas as trocas no set de filmagem foram uma honra. "Vou sempre sorrir quando pensar em você, e nunca me esquecerei. Nunca. Abra suas asas e voe, meu irmão. Você está finalmente livre. Muito amor. Acho que você vai ficar com as 20 pratas que me deve”, acrescentou.

Em ambas as publicações, os fãs lamentam a perda do ator. "Droga, isso é difícil de assistir agora", escreveu o ator brasileiro Carlos Silberg. "Linda homenagem, Courteney. Vocês dois juntos fizeram mágica. Sinto muito. Que sua memória seja para sempre uma bênção", desejou outro usuário.