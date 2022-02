Conheça participantes do BBB que chegaram à final sem ir ao paredão

Chegar à final do Big Brother Brasil (BBB) é o desejo de todos os participantes, mas os paredões podem acabar com o sonho de ficar milionário.

Em 22 edições, apesar dos conflitos diários, alguns participantes conseguiram chegar à final sem passar por uma disputa de eliminação.

Veja lista:

André Gabeh (BBB 1)

Legenda: André Gabeh se mostrou neutro na primeira edição do reality Foto: Jaq Joner / TV Globo

O confinado André Gabeh é considerado pela internet um dos pioneiros em evitar confusões para conseguir uma boa convivência com a casa e deixar a decisão na mão do público.

André foi finalista da primeira edição com Kléber Bambam e Vanessa, garantindo o terceiro lugar e sendo querido por todos da casa.

Kadu Parga (BBB 10)

Legenda: Kadu chegou a final do BBB10 ao lado de Marcelo Dourado e Fernanda Foto: TV Globo / Frederico Rozario

O personal trainer ficou longe de grandes conflitos do BBB 10. Isso fez ele escapar dos paredões. Kadu não recebeu nenhuma indicação durante o programa.

O fato fez ele chegar ao terceiro lugar do reality. O vencedor da edição foi Marcelo Dourado e Fernanda foi a vice-campeã.

Mariana (BBB 6)

Legenda: Mariana ficou bem próxima de Mara no programa Foto: TV Globo / Kiko Cabral

Mariana foi considerada uma das mulheres mais belas do BBB 6. A boa convivência no programa fez ela chegar na final do reality sem ter que enfrentar nenhum participante no paredão.

Ela não teve nenhum conflito marcante na edição, disputou o prêmio com Rafael e Mara e conquistou o segundo lugar.

Mara foi a ganhadora da edição.

Ana Clara (BBB 16)

Legenda: Cacau disputou o prêmio do BBB16 com Munik Foto: Globo/Paulo Belote

Ana Clara, conhecida por Cacau, disputou o prêmio do BBB 16 com Munik, tendo escapado de todos os paredões durante o jogo.

A sister também venceu duas provas do líder seguidas, o que a ajudou bastante a evitar ir parar na berlinda. Cacau acabou ficando em segundo lugar no reality.