Confira os lançamentos da Netflix em março de 2022

Novas produções audiovisuais chegam ao catálogo da Neftflix a partir do dia 1º de março com obras originais e outras já conhecidas pelo público. São pelo menos 40 títulos que passam a integrar o serviço de streaming, entre filmes, séries e documentários para todas as faixas etárias.

Os assinantes poderão contar com o aguardado "O Projeto Adam", longa estrelado por Ryan Reynolds, assim como episódios inéditos das aclamadas "Bridgerton" e "The Last Kingdom".

Veja abaixo a lista completa de lançamentos da Netflix

SÉRIES

Bridgerton: Temporada 2 (25/3/2022)

Desejo, dever e escândalo se encontram quando o visconde Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) decide se casar, mas encontra o amor com a irmã mais velha (Simone Ashley) de sua noiva (Charithra Chandran).

Ritmo Selvagem (2/3/2022)

Na Colômbia, duas dançarinas de mundos opostos se cruzam dentro e fora das pistas na busca pelo sucesso.

Ninguém Pode Saber (4/3/2022)

Uma mulher tenta desvendar o passado sombrio de sua mãe (Toni Collette) depois que um ataque violento em sua pequena cidade traz à tona ameaças e segredos.

Recursos Humanos (18/3/2022)

Besouros-do-amor, monstros hormonais e outras criaturas vivem romances e dramas no trabalho enquanto atendem seus clientes humanos nesta série derivada de "Big Mouth".

F1: Dirigir para Viver - Temporada 4 (11/3/2022)

Entre veteranos e novatos, vinte pilotos disputam mais uma dramática temporada de Fórmula 1 movidos pela adrenalina.

Guardiões da Justiça (1/3/2022)

Depois da autodestruição de seu líder, uma equipe de super-heróis problemáticos precisa confrontar poderes malignos no mundo e neles mesmos.

Imóveis de Luxo em Família: Temporada 2 (3/3/2022)

A família Kretz ajuda clientes a encontrarem casas fabulosas na França e em outros países. Acompanhe o dia a dia deles neste reality sobre imóveis de luxo.

Queer Eye Alemanha (9/3/2022)

Os Cinco Fabulosos especialistas em estilo de vida, moda, beleza, saúde e design fazem de tudo para transformar vidas nesta versão alemã do famoso reality.

Guia Astrológico para Corações Partidos: Temporada 2 (8/3/2022)

Alice continua fazendo sucesso com seu programa Stars of Love. Já o desastroso romance entre ela e Davide torna-se cada vez mais imprevisível.

The Last Kingdom: Temporada 5 (9/3/2022)

A Inglaterra vive um aparente clima de paz há anos, mas Uhtred acredita que um conflito está por vir.

Top Boy: Temporada 2 (18/3/2022)

Dushane quer expandir seu império. Mas, ao receber um grande investimento e arrumar sócios no exterior, ele descobre que ter mais dinheiro significa ter mais problemas.

Light the Night: Parte 3 (18/3/2022)

Depois de tudo, as mulheres da boate Light continuam em busca de respostas, mas a verdade é mais complicada do que elas imaginavam.

Clima do Amor (20/3/2022)

Para ela, não é fácil prever os dias de sol e chuva, mesmo sendo meteorologista. Mais difícil ainda é prever o amor, mesmo quando ele bate à porta.

Trinta e Nove (24/3/2022)

Três melhores amigas à beira dos 40 anos passam por tudo juntas e permanecem unidas na vida, no amor e na perda.

Era Uma Vez... Para Nunca Mais (11/3/2022)

Um casal obrigado a se separar deve se reencontrar em outra vida. Eles precisam quebrar um feitiço que tomou conta da cidade em que vivem, onde ninguém pode se apaixonar.

The Flash: Temporada 7 (3/3/2022)

Eva continua a atormentar a Equipe Flash. Barry faz de tudo para criar uma Força de Aceleração artificial para recuperar seus poderes.

Supergirl: Temporada 6 (10/3/2022)

Kara se vê em uma situação perigosa e arrisca a própria vida para salvar a humanidade e deter Lex Luthor, que está sedento por poder.

FILMES

O Projeto Adam (11/3/2022)

Depois de viajar no tempo e ir parar em 2022 sem querer, o piloto de combate Adam Reed (Ryan Reynolds) se une à sua versão de 12 anos de idade para salvar o futuro.

Sorte de Quem? (18/3/2022)

Um homem invade a casa de férias de um bilionário, mas o plano dá errado quando o magnata e a esposa chegam de repente para curtir o lugar. Estrelando Jason Segel, Lily Collins, Justin Lader e Andrew Kevin Walker.

Caranguejo Negro (18/3/2022)

Em um futuro apocalíptico, uma soldado relutante precisa enfrentar o mar congelado em uma missão desesperada para acabar com a guerra civil no seu país.

Naquele Fim de Semana (3/3/2022)

Quando sua melhor amiga desaparece em uma viagem de férias na Croácia, Beth (Leighton Meester) tenta descobrir o que aconteceu e acaba se envolvendo em uma teia de mentiras.

Contra o Gelo (2/3/2022)

Dois homens lutam pela sobrevivência durante uma expedição à Groenlândia em busca de um mapa perdido. Baseado em uma história real ocorrida na Dinamarca em 1909.

Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido (2/3/2022)

Uma corajosa tripulação composta por piratas e bandidos de Joseon luta contra adversidades e rivais em busca do ouro real perdido no mar.

Minha Vida Incomoda Muita Gente (4/3/2022)

Com o coração partido, sem emprego e na casa dos 30, Leyla decide se reinventar e buscar a felicidade. Mas sua família tenta bancar o cupido o tempo todo.

Os Olhos Negros de Marilyn (15/3/2022)

O amor pela comida une dois pacientes de um hospital psiquiátrico. Juntos, eles realizam o sonho de ter um restaurante. Agora, só falta encontrar a cura.

O Rei das Fugas (16/3/2022)

Um bandido lendário, conhecido por fugir várias vezes da prisão, pensa em mudar de vida quando arruma uma namorada. Baseado na vida de Zdzisław Najmrodzki.

Homem-Aranha 3 (1/3/2022)

Aparentemente invencível, o Homem-Aranha (Tobey Maguire) enfrenta uma nova safra de vilões no terceiro filme desta série de aventura que é um sucesso de bilheteria.

Crô em Família (7/3/2022)

Agora rico e dono de uma escola de etiqueta, o mordomo Crô (Marcelo Cerrado) decide procurar a família e acaba abrindo a casa para supostos parentes com modos e motivos duvidosos.

Downton Abbey (14/3/2022)

Volte no tempo com a família Crawley e sua equipe, que se preparam para uma nova era e uma visita real. Mas até os planos mais perfeitos podem dar errado.

Pequena Grande Vida (30/3/2022)

O casal Paul e Audrey (Matt Damon e Kristen Wig) decide encolher de tamanho para morar numa cidade em miniatura e viver uma vida luxuosa.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central (16/3/2022)

Em 2005, ladrões cavaram um túnel até o Banco Central do Brasil em Fortaleza, levando mais de 160 milhões de reais. Esta série documental relata o roubo histórico com depoimentos inéditos.

Whindersson Nunes: É de mim mesmo (3/3/2022)

No histórico palco do Teatro Amazonas, o comediante Whindersson Nunes faz imitações e analisa diferentes culturas com sua visão única.

Diários de Andy Warhol: Minissérie (9/3/2022)

Depois de levar um tiro, em 1968, Andy Warhol começa a registrar a vida e seus sentimentos. Os diários, e esta série documental, revelam mais sobre quem ele era.

Sobrevivendo ao Paraíso: Contos de Famílias (3/3/2022)

Elefantes, leões, lobos e muitas outras espécies se proliferam no Delta do Okavango, mas a estiagem cada vez mais intensa ameaça o futuro desses animais.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

He-Man e os Mestres do Universo: Temporada 2 (3/3/2022)

O destino de Eternos está em jogo. He-Man e os heróis formam novas alianças para superar o perverso Esqueleto e sua sede de poder.

Transformers: BotBots (25/3/2022)

O shopping fechou e é hora dos BotBots saírem para brincar! Conheça uma divertida turma de objetos comuns que viram robôs quando as luzes se apagam.

Mighty Express: Temporada 6 (29/3/2022)

Esta turma de trens e seus amigos humanos deixa tudo nos trilhos em mais uma temporada, resolvendo qualquer problema com trabalho em equipe e raciocínio rápido!

Chip e Potato: Temporada 3 (8/3/2022)

Com a ajuda de Potato, Chip está aprendendo cada vez mais sobre o mundo, do primeiro corte de cabelo à primeira viagem de avião.

Senninha na Pista Maluca: Temporada 2 (2/3/2022)

Venha se divertir com Senninha e sua turma em grandes aventuras com direito a tesouros piratas, criaturas mágicas e viagens espaciais.

ANIME

Adam by Eve: A Live in Animation (15/3/2022)

O artista de vanguarda Eve mistura anime, live action e música nesta experiência onírica inspirada na história da Adão e Eva.