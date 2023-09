Com Hilary Duff, série 'How I Met Your Father' é cancelada

Após duas temporadas, "How I Met Your Father" foi cancelada. A informação foi confirmada pela Hulu à Variety. No Brasil, a série é exibida no streaming Star+. A produção conta com narração de Kim Cattral e Hilary Duff, como a protagonista Sophie, e Francia Raisa, como Valentina.

Com criação dos mesmos produtores de "This Is Us", o spin-off de "How I met Your Mother" terminou após 30 episódios sem revelar com quem Sophie teve um filho.

O cancelamento do show atingiu os Trending Topics do X, antigo Twitter, nesta sexta-feira (1º). "Podemos nunca saber que o pai é", escreveu uma internauta. "Alguem (produtor) precisa pegar How I Met Your Father. Eu preciso saber o que acontece com o Sid e sua esposa", desabafou outro usuário.