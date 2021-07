Cid Moreira não deserdou filho adotivo, diz colunista

O apresentador Cid Moreira não deserdou o filho adotivo Roger Felipe Moreira, segundo a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia. Segundo a publicação, Cid chegou a enviar um e-mail ao rapaz falando da intenção em um momento de raiva.

O motivo da mensagem teria sido a descoberta feita pelo apresentador de que o rapaz entrou com uma ação judicial contra ele. Na peça, Roger Felipe alegava abandono efetivo do pai e pedia uma indenização milionária por danos morais.

Ao receber a intimação, conta o jornal O Dia, Cid chegou a perder a cabeça e enviou mensagem ao filho adotivo. Entretanto, pela lei só é possível deserdá-lo após processo de deserdação com hipóteses como ofensa física ou injúria grave, por exemplo.

Acusações

Em entrevista à Rede Record, Roger chegou a mostrar o e-mail com as acusações. Ainda assim, não citou o contexto em que ele teria sido enviado.

"Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção. Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter", dizia o texto.

Roger Felipe Moreira começou a conviver com Cid quando tinha 14 anos, em 1991. Ele é sobrinho de Uliana, ex-mulher do apresentador.

Ainda na entrevista, ele chegou a afirmar que a convivência com Cid sempre foi saudável, mas que as coisas teriam mudado com o fato de ele ter assumido um relacionamento amoroso.