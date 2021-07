Cid Moreira faz vídeo com esposa Fátima Sampaio e nega cárcere privado: 'Estou no comando'

O jornalista Cid Moreira, 93, publicou vídeo ao lado da esposa Fátima Sampaio Moreira, 53, para rebater as acusações de que é mantido por ela em cárcere privado. Denúncia é sustentada pelos filhos do ex-apresentador, Roger e Rodrigo.

Em publicação no Instagram nesta quarta-feira (21), o casal afirmou que medidas legais contra as declarações dos filhos de Cid, que entraram com novo processo, já estão sendo tomadas.

"Estamos tomando providências e estamos tristes, mas em paz" disse Fátima, que aparece numa mesa de almoço com o ex-âncora do Jornal Nacional.

Documento protocolado por Roger e Rodrigo Moreira pede a interdição do jornalista por sintomas de demência a e prisão da esposa. Processo foi divulgado pelo Uol nessa terça-feira (20).

Fátima Sampaio rebate acusações

Fátima Sampaio começa o vídeo falando com Cid: "É amore mio, o negócio está feio para mim lá fora hein?". O jornalista responde: "Não sei por quê. Você foi a minha escolhida, estamos juntos e quem cuida de mim é você".

A esposa do ex-âncora ainda fala que "algumas pessoas não estão acreditando" no amor dela por Cid. Ela afirma que mesmo cuidando dele, que já tem 93 anos, ele ainda tem opinião e vontades próprias.

"Não aceitaria viver com uma mulher se eu não tivesse essa autoridade", retrucou Cid. "Tudo bem que você está com a cabeça boa e você que manda, mas somos parceiros", disse Fátima. Cid seguiu a fala: "Mas acima de tudo, nós somos ligados pelo amor, tudo começou assim".

"Estou no comando", diz Cid Moreira

Ainda em vídeo no Instagram, o jornalista abraçou a esposa e garantiu que está bem de saúde, contrariando a versão dos filhos de que ele está com sintomas de demência.

Cid Moreira Jornalista Não diga nada, estamos aqui, eu estou no comando, para deixar bem claro. Continuo gravando e com a consciência tranquila

Sobre os filhos de Moreira, Fátima comentou que a história deles "é longa, não se fala em capítulos e cada um tem seu drama e as suas histórias para resolver".

Ela disse ainda que a residência do casal tem alimentos frescos, negando acusações dos filhos do marido. "Disseram que estou fazendo cárcere privado com você, que estou te dando alimento ruim. Estou, claro, triste. Quem em sã consciência não ficaria?", comenta Fátima.

Juntos há 20 anos

Cid Moreira e Fátima Sampaio são casados há mais de 20 anos. O ex-apresentador tem 93 anos e a mulher é 40 anos mais nova. A diferença de idade, segundo os filhos do jornalista faz com que ela tire proveito.

Acusações

Roger Rodrigo Moreira destacam no processo que Fátima Sampaio mantém Cid Moreira em "cárcere privado" e que ela, 40 anos mais nova que o locutor, teria se casado com ele por "interesses econômicos".

Além de estelionato, o texto aponta outras duas acusações contra a atual esposa do jornalista: apropriação indébita e formação de quadrilha.

A ação, com assinatura do advogado Ângelo Carbone, pede o bloqueio imediato dos bens de Cid Moreira durante a investigação.

"Os filhos estão preocupados com o pai. Cid Moreira está passando por um momento muito difícil. Ele tem 93 anos e a impressão que dá é que ele está sendo usado. Estão tirando todo o patrimônio e eu vou buscar o Ministério Público, a justiça, a polícia, o Juizado da Família e principalmente a Delegacia do Idoso para que supram essa situação difícil", explicou o advogado dos filhos de Cid Moreira, Ângelo Carbone.

À reportagem, a assessoria de imprensa do jornalista respondeu que "neste momento não temos o que dizer sobre o assunto, não recebemos nenhum comunicado da Justiça".

Entenda o caso

A polêmica teve início quando o filho adotivo do ex-apresentador, Roger Moreira, disse ter sido deserdado após assumir uma relação.

Em entrevista à Fabíola Reipert, do programa Balanço Geral, da RecordTV, ele mostrou um e-mail em que estaria sendo comunicado sobre a retirada do seu nome do testamento. Na mensagem, o locutor teria demonstrado arrependimento pelo processo de adoção e dito que “foi um engano”.

Já a esposa de Cid Moreira, Fátima Sampaio, rebateu as declarações do filho adotivo do jornalista sobre a adoção e a relação dele com o pai.

De acordo com Fátima, o processo judicial entre os dois corre em segredo de Justiça, e Cid não pode comentar o assunto. Ela, contudo, alegou que a adoção de Roger aconteceu com ele já adulto.