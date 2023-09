Chico Felitti investiga a real história de Kat Torres em novo podcast

O jornalista Chico Felitti, autor do sucesso “A Mulher da Casa Abandonada”, lança nesta quarta-feira (27) seu novo podcast, “A Coach”, que investiga a história de Kat Torres, acusada de comandar uma seita nos Estados Unidos ligada à prostituição. O caso ganhou repercussão nacional em outubro do ano passado.

Ao todo, serão nove episódios. Em “A Coach”, Chico investiga como as primeiras manchetes sobre a brasileira surgiram e entrevista personagens ainda desconhecidos do caso, entre eles um herdeiro de Hollywood com quem Kat se encontrava em rituais de ayahuasca.

O jornalista ainda traz detalhes da infância pobre da “guru”, em Belém, no Pará, e até o suposto relacionamento com Leonardo DiCaprio. O processo de apuração durou cerca de seis meses.

Kat foi presa em novembro do ano passado, e atualmente aguarda julgamento no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro.

Os dois primeiros episódios de “A Coach” já estão disponíveis em plataformas de áudio, como o Spotify.