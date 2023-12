Chef de cozinha relembra foto de Silvio Santos sem dentadura: 'As coisas são como são'

Karla Fonseca, chef de cozinha, relembrou, nesta quarta-feira (13), uma imagem de Silvio Santos que já havia viralizado. Para parabenizar o apresentador e empresário, ela publicou um registro dele sem dentadura. Silvio completou 93 anos nessa terça-feira (12).

"Pensei duas vezes em republicar essa foto porque ela gerou uma confusão na minha vida, mas uma coisa aprendi com ela e com as palavras dele sobre esse dia: as coisas são como são", escreveu.

A também influenciadora revelou que o dono do Baú sorriu para ela. "Eu esqueci os dentes", respondeu Silvio.

Karla também agradeceu o carinho da família Abravanel durante a sua carreira.

"Em especial a minha amiga Rebeca Abravanel que realizou meu sonho de cozinhar para esse grande homem que faz parte da vida dos brasileiros a décadas e que está aí como prova viva que devemos acreditar nos nossos sonhos. Parabéns, grande Silvio", concluiu.