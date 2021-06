'Chaves' não deve virar nova série da Disney, confirma filho de Roberto Bolaños

O seriado 'Chaves' não deve ganhar uma nova versão dos estúdios Disney, segundo declarou o herdeiro de Roberto Bolaños, responsável pela criação de 'El Chavo del 8' ainda 1971. Segundo Roberto Goméz Fernández, que concedeu entrevista ao portal mexicano 'El Universal', nenhum contrato foi firmado com qualquer emissora ou plataforma de streaming.

A Vila do Chaves na Disney

As informações iniciais apontavam que a produção seria chamada de 'A Vila do Chaves' e teria um elenco infantil, diferente do original. A princípio, duas temporadas teriam sido encomendadas, mas Roberto dispersou os rumores atuais.

"Projetos de animação que consideramos e estamos em desenvolvimento, mas ainda estamos desenvolvendo em nosso nome, com nossa produtora, eles ainda não têm destinatário", revelou ele.

Rumores de parceria

Os rumores sobre a nova produção começaram no último fim de semana. Em publicação, o jornal argentino El Clarín apontou que a intenção do estúdio norte-americano seria lançar a nova série na plataforma de streaming Disney+, que também poderia receber os episódios da série clássica desenvolvida por Roberto Bolanos.

Atualmente, 'Chaves' não é exibido em nenhuma emissora do mundo por conta de problemas contratuais. No Brasil, a produção foi exibida no SBT até 2020, onde era considerada fenômeno de audiência.