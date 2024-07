Causa da morte da irmã gêmea de Adriana Bombom é divulgada

A atriz Adriana Bombom divulgou a causa da morte da irmã gêmea, Andréa Soares, por meio de nota nesta terça-feira (9). A mulher havia sido encontrada morta no banheiro da casa em que trabalhava como empregada, o que segundo o IML ocorreu em decorrência de um edema pulmonar.

Segundo o comunicado oficial, o edema deve ter sido causado por insuficiência cardíaca. Andréa foi encontrada morta pelos patrões da casa onde trabalhava, localizada em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A nota aponta que atriz tem lidado com a notícia e cita a tristeza do momento. "Adriana ainda está bastante abalada com a morte repentina da irmã e, principalmente, porque já vinha alertando a parente sobre o excesso do uso de cigarros nos últimos meses", aponta a declaração.

A notícia do falecimento foi informada a Adriana durante a festa de aniversário da filha caçula dela, Thalita Nobre, de 21 anos. A irmã de Bombom compareceria ao evento, o que chocou ainda mais os familiares.

"Foi uma situação muito dramática, pois para não estragar o momento de alegria da filha, a Adriana teve que disfarçar o choque e a tristeza", relatou a equipe da atriz em entrevista à reportagem do portal Notícias da TV.

No Instagram, Adriana Bombom citou os momentos vividos ao lado da irmã, mas não negou a dor da partida repentina. "A sua perda é como a perda de um pedaço de meu ser. Sei que tenho que seguir adiante, mas não será fácil, pois foi tudo tão rápido e eu tinha ainda tantos planos para a gente desfrutar dessa vida e rirmos juntas", escreveu.

Além disso, ela também desejou uma partida bonita para a gêmea. "Que Deus te guie para um jardim tão lindo quanto a flor que você representa na minha vida! Seu sorriso permanecerá sempre em minha memória! Te amo", finalizou.