Casal é preso suspeito da morte da artista venezuelana Julieta Hernandez no Amazonas

Um casal, com suspeitas de envolvimento na morte da artista venezuelana Julieta Inés Hernández Martínez, de 38 anos, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na noite da última sexta-feira (5). A artista, que se definia nas redes sociais como "migrante nômade, palhaça e bonequeira cicloviajante", estava desaparecida desde o dia 23 de dezembro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), um corpo foi encontrado na sexta-feira (5), por volta das 18h, enterrado em uma área de mata do município de Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus, próximo ao local onde Julieta foi vista pela última vez.

De acordo com a CNN, o casal, cuja identidade não foi revelada, teria confessado o assassinato de Julieta. Segundo eles, o crime teria acontecido por conta do roubo do celular da artista, aliado a uma briga do casal por ciúmes. Fontes da CNN disseram que Julieta teria sido abusada pelo homem e morta por sua esposa, após um ataque de ciúmes dela.

Partes da bicicleta - que a artista venezuelana utilizava para se locomover - foram encontradas na região onde o corpo foi localizado, próximo à casa dos suspeitos. Em nota, a SSP-AM disse que o Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) trabalha na identificação para confirmar se realmente é a artista. A corporação também disse que os suspeitos passarão por oitivas na delegacia local.

DESAPARECIMENTO E MOBILIZAÇÃO

Conforme a Polícia Civil do Amazonas, Julieta foi vista pela última vez em 23 de dezembro de 2023 nas proximidades do município de Presidente Figueiredo, quando pedalava em direção a Boa Vista, em Roraima. Ela tinha como destino a cidade de Puerto Ordaz, na Venezuela, onde a mãe mora.

Nas redes sociais, amigos de Julieta montaram uma campanha com objetivo de encontrar a artista. No entanto, com o falecimento dela, o dinheiro arrecadado será utilizado para que ela seja enterrada na cidade natal.

Amigos da vítima utilizaram os comentários de sua última publicação para lamentar a morte da artista.

"Muito difícil entender por que uma pessoa perde a vida assim. Porque uma pessoa que não oferece risco a ninguém, não possa andar livre pelo nosso país. Qual o intuito de matar alguém totalmente indefesa? Tinham o que para tirar dela? Era uma viajante apenas. Que inaceitável isso", comentou um seguidor.

"Temos certeza que hoje estás num céu azul tão lindo com um arco-íris em volta de ti e com todos os anjos celestiais te guardando e te guiando! Na certeza que diante do Pai Maior nenhum mal existe e nenhuma injustiça passa despercebida!", escreveu uma amiga.