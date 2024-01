Artista venezuelana é encontrada morta no Amazonas após tentar atravessar o estado de bicicleta

A venezuelana Julieta Inés Hernández Martínez, 38, artista e cicloviajante, foi encontrada morta em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, na noite de sexta-feira (5). As informações são do portal Metrópoles.

Conforme a Polícia Civil do Amazonas, Julieta foi vista pela última vez em 23 de dezembro de 2023 nas proximidades do município de Presidente Figueiredo, quando pedalava em direção a Boa Vista, em Roraima.

A morte de Julieta foi confirmada pela Secretaria de Segurança Publica do Amazonas. Ela tinha como destino a cidade de Puerto Ordaz, na Venezuela, onde a mãe mora.

Mobilização de amigos

Nas redes sociais, amigos de Julieta montaram uma campanha com objetivo de encontrar a artista. No entanto, com o falecimento dela, o dinheiro arrecadado será utilizado para que ela seja enterrada na cidade natal.

O delegado Valdinei Silva, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo, fez diligências em diferentes pontos do município para tentar encontrar a venezuelana ainda com vida. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também auxiliou as buscas.