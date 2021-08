Carlinhos Maia é condenado a pagar R$ 30 mil por rabiscar quadro de artista plástica em Sergipe

O humorista e influenciador digital Luiz Carlos Ferreira dos Santos, conhecido como Carlinhos Maia, foi condenado a pagar R$ 30 mil por rabiscar um quadro da artista sergipana Lau Rocha. O caso ocorreu em um hotel de Aracaju em outubro de 2019, e a ação é passível de recurso. As informações são do portal G1.

Na época, o comediante afirmou, em vídeos, que se assustara, no período noturno, com o quadro de uma mulher sem rosto. Na manhã do dia seguinte, ele resolveu "brincar" com a obra: desenhou olhos e boca na imagem, enquanto era filmado pelo marido, o influenciador Lucas Guimarães.

Findada a intervenção, o humorista divulgou foto com a legenda: "Os hóspedes desse hotel vão me agradecer".

Conforme a decisão, do juiz Cristiano José Macedo Costa, da 11ª Vara Cível de Aracaju, o direito de modificação é uma prerrogativa exclusiva do artista que assina a peça.

O advogado da autora do quadro, Felipe Mendes, enumerou a violação da honra e a questão do direito autoral. "O juiz analisou o caso dentro dessa perspectiva", afirmou.

Já a autora da obra comemorou a sentença judicial. "Embora ainda caiba recurso, essa decisão é uma vitória importante, que exalta o respeito a quem produz a arte que livra da ignorância", escreveu em rede social.

Críticas a Carlinhos Maia

Após receber críticas, Maia alegou, em outros vídeos, que teve autorização da proprietária do hotel para rabiscar o quadro. A dona do estabelecimento, também ré na ação judicial, deve, além da condenação pelo valor, devolver a obra à artista.

Ao G1, a dona do hotel comunicou que não se manifestará sobre o caso. A assessoria e a defesa de Carlinhos Maia não foram localizadas.