Carlinhos Maia revela que já 'dividiu' prima com marido: 'para testar se gostava'

O humorista Carlinhos Maia revelou em entrevista que ele e o marido, Lucas Guimarães, já namoraram a mesma mulher, prima do próprio artista. A história foi contada em entrevista ao podcast 'Flow', no qual Carlinhos ainda deu detalhes de como o relacionamento entre os dois começou.

Antes mesmo de apostarem em um namoro, Carlinhos explicou que a prima se envolveu com ambos em momentos diferentes. "A gente dividia essa piriquita", brincou o humorista.

Anos juntos

No entanto, a entrevista também perpassou detalhes da formação do relacionamento dos dois. Ele explica que precisou apelar para insistência com Guimarães. O primeiro beijo, inclusive, só aconteceu por conta dessa tática.

"Teve uma festa na cidade, e eu não bebia. Comecei a beber com ele e os irmãos dele. Fiquei bêbado. Chamei ele para ir 'mijar' para eu não ir sozinho", explicou o também influenciador.

"Entramos no banheiro, tranquei a porta e disse: 'Ou a gente se beija, para eu tirar isso da cabeça... Aí cada um vai para o seu lado e você me prova que você não gosta'", completou. (DESTAQUE)

Carlinhos relatou que a proposta foi aceita, mas não significou o início do namoro. "O povo querendo 'mijar' do lado de fora.... E aí rolou o beijo. E ele disse: 'gostei'. Foi exatamente assim", disse.

Amigos próximos

O primeiro beijo, inclusive, só aconteceu depois de anos de amizade, nos quais Carlinhos já havia deixado claro o interesse por Lucas. Na época, os dois namoravam meninas diferentes.

"Fiquei no pé dele um tempão... Passou uns dois anos para ele me querer. Ele namorava com menina e eu namorava com menina também", pontuou durante a conversa ao podcast 'Flow'.

Legenda: Juntos há 12 anos, Carlinhos e Lucas se casaram em 2019 Foto: Reprodução/Instagram

Casados desde 2019, Carlinhos ainda explicou que a primeira relação sexual dos dois só ocorreu tempos após o primeiro beijo.

"Para transar foram outros dois anos. Porque ele dizia que a gente iria para o inferno (porque ele era religioso). Dizia para a gente 'sarrar' só de bermuda", continuou ao lembrar que eles já chegaram à marca de 12 anos juntos.