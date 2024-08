Carlinhos Maia cobra estreia do programa de Lucas Guimarães no SBT

O influenciador digital Carlinhos Maia usou as redes sociais para desabafar e cobrar a estreia do programa do companheiro dele, Lucas Guimarães, no SBT. A atração já foi adiada três vezes e, agora, está prevista para o início de 2025. Porém, com a morte de Silvio Santos, tudo teria se transformado em uma incógnita.

Carlinhos também contou que o investimento para o programa é de Lucas. “Há um ano que o Lucas está investindo milhões do dinheiro dele. Ele compra coisas que ele poderia usar, lota casas e chama as pessoas na divulgação programa”, iniciou.

Veja também Zoeira Filhas de Silvio Santos desistem de vender Jequiti após receberem oferta abaixo do valor de mercado Zoeira Simony compartilha reflexão sobre abandono de mulheres com câncer: 'Homens saem pela porta'

“Espero que vocês reconheçam a luta de Lucas. Esse programa é o sonho da vida dele. Ele investe, se dedica e ora para que esse projeto estreie. Coloque no ar e deixe que as pessoas digam se é bom ou ruim. O público é quem tem que decidir”.

Ele ainda reforçou que acredita que a atração será um sucesso: “Do fundo do meu coração, eu peço que seja acordado tudo que foi prometido. Estive no palco com a Patrícia Abravanel, quando ele recebeu o contrato, e aí se criou uma expectativa enorme. Sinto que as coisas estão sendo empurradas com a barriga, e o programa é algo que acredito será um sucesso”.

O programa “Eita, Lucas!” iria começar a ser exibido em maio, depois passou para agosto, seguindo para outubro, até que optaram em deixar para o início de 2025. As gravações seriam externas, o que acaba encarecendo a produção.