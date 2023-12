Cantora gospel Sarah Beatriz assume namoro com atacante do Fortaleza: 'Elo perfeito'

A cantora gospel Sarah Beatriz assumiu por meio de uma postagem no Instagram que está namorando o atacante do Fortaleza Calebe Silva.

Ela publicou uma foto ao lado do companheiro e se declarou: “Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós”, escreveu. Calebe retribuiu o carinho nos comentários. “Minha princesa. Te amo”.

Veja também

Na imagem, o casal aparece abraçado em clima descontraído em um passeio de barco.

Calebe joga no Fortaleza desde o início deste ano e está previsto para continuar no time até 2026. Já Sarah é conhecida pelas músicas “O Maior Vilão Sou Eu”, e “Todavia Me Alegrarei”. Ela, que é amiga de Neymar, ganhou ainda mais notoriedade após participar do “Criança Esperança” esse ano.