Cantor Lincoln Sena é internado em UTI de hospital em Salvador após passar mal

O cantor Lincoln Sena foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na tarde desta quinta-feira (23) em Salvador, com sinais de infecção respiratória alta. A informação foi confirmada pela assessoria do artista.

Lincoln deu entrada no hospital após apresentar febre, secreção nasal e sinais de pneumomediastino posterior - quando há ar no pulmão. Ele foi internado para observação clínica.

"No momento bem, sem novos picos de febre com padrão respiratório confortável. Sendo assim, faz-se necessário repouso para evitar evolução do quadro infeccioso e permitir plena recuperação do paciente", diz a assessoria de Lincoln.

Os shows do ator que aconteceriam nesta sexta-feira (24) e sábado (25), em Belo Campo e Barra do Mente, foram cancelados.

Novas informações sobre a saúde do artista serão divulgadas com atualização do boletim médico, segundo a equipe. "Vai ficar tudo bem", diz a legenda da publicação.

Lincoln teve uma rotina intensa de shows na última semana, devido ao Carnaval. Ele puxou o trio 'Locomotiva' em diversas cidades da Bahia.