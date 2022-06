Cantor gospel Sérgio Lopes sofre AVC e perde parte dos movimentos do corpo

O cantor gospel Sergio Lopes sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico na última segunda-feira (27) e perdeu parte dos movimentos do corpo. Ele está internado no hospital Instituto do Cérebro Dr. Paulo Niemayer, no Rio de Janeiro.

Segundo publicação nas redes sociais do cantor, o artista está com distúrbio na fala e perdeu os movimentos do braço direito e da perna direita.

Conforme nota de sua assessoria de imprensa, o quadro de saúde dele é estável, mas requer cuidados. "Informamos que devido ao ocorrido, não será possível cumprir nossa agenda por agora. Remarcaremos todos, assim que for possível", diz o comunicado.

Marceli Lopes, esposa do cantor, disse que ele fará exames mais detalhados para analisar as extensões da doença, conforme informações do site Portal do Trono.

Ela pede aos seguidores e fãs de Sérgio que orem por sua recuperção. "Estejam orando. Suas orações movimentam os céus", disse.