Camila Cabello agradece apoio de fãs após ter corpo criticado nas redes sociais

A cantora Camila Cabello usou as redes sociais para agradecer os fãs pelo apoio após ter o corpo criticado. Após imagens da artista durante banho em praia de Miami, nos EUA, viralizarem, ela virou assunto sendo vítima de 'body shaming', expressão utilizada para definir casos em que pessoas são julgadas pelo físico.

Agradecimentos

"Obrigada por todo o amor ontem e hoje. Eu amo vocês", disse a artista em publicação no Instagram Stories. Na mesma rede social, seguidores ressaltaram a necessidade do empoderamento de corpos reais e minimizaram as críticas feitas à Cabello.

"É triste ver a Camila sendo atacada por causa do corpo. Vocês são perfeitos do jeito que são, não por causa dos padrões impostos", escreveu a página de um dos fã-clubes da cantora nos Estados Unidos.

Enquanto isso, no Instagram, Camila aproveitou para divulgar imagens de momentos passados ao lado da família e na natureza. Com a publicação, ela recebeu mais mensagens de carinho enviadas por seguidores e amigos.

Segunda vez

Esta, inclusive, não é a primeira vez que Camila sofre com as críticas à aparência. Ainda em 2019, ela se posicionou em meio à divulgação de imagens nas quais as celulites do corpo apareciam.

"Estou escrevendo isso para meninas como a minha irmã, que estão crescendo nas redes sociais. As pessoas estão usando retoques nas fotos, editando imagens, e achando que isso é a realidade. Todo mundo está acostumado com isso e de repente essa é a regra. Não. Isso é falso", relatou.

"Nós temos uma visão completamente irreal dos corpos de mulheres. Meninas, celulite é normal. Gordura é normal. É lindo e natural", finalizou a artista na época.