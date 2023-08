Bruna Marquezine também já rompeu com a mãe: 'a gente brigava, se ofendia e se feria'

Assim como a atriz Larissa Manoela, que publicizou o conflito que vive com os pais numa matéria exibida no Fantástico do último domingo (13), a artista e ex-estrela mirim Bruna Marquezine também já falou abertamente sobre suas desavenças com a mãe e o rompimento profissional entre as duas.

O desabafo aconteceu durante um episódio do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Na atração, Marquezine relatou que ela e a mãe protagonizaram vários desentendimentos ao longo da carreira e, por conta disso, em determinado momento ela passou a conduzir os negócios por conta própria.

"A gente brigava, a gente se ofendia, a gente se feria. Era muito difícil para ela, imagina, eu com 18 ou 19 anos falar que não vou fechar tal contrato, ou eu não vou fazer tal campanha, porque isso não tem a ver comigo, porque isso não tem a ver com o que eu quero para o meu futuro", alegou.

Desde o início da trajetória na frente das câmeras, até o início da vida adulta, era a mãe da artista que administrava os acordos dela com os contratantes. "Até os 18, 19 anos ela que tocava tudo comigo", lembrou Bruna durante a entrevista.

"As decisões eram sempre baseadas na segurança financeira. Então era sempre: isso vai garantir que, com tantos anos, ela não precise mais trabalhar. Isso vai garantir que agora ela tenha condição de fazer isso ou isso que ela quer fazer. E poderia ser a minha escolha também, focar só na segurança financeira, mas não é", detalhou.

Em 2019, depois do fim de uma parceria de pouco mais de um ano entre a famosa e empresários, ela retomou o elo empresarial com a mãe, que passou a ajudá-la. Foi a própria matriarca da família que acompanhou de perto a renovação do contrato de longa duração que Bruna manteve com a TV Globo.