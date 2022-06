Brenda Paixão denuncia agressão de Mussunzinho e cobra ação da produção do Power Couple 2022

Brenda Paixão, participante do reality Power Couple Brasil 6, cobrou uma atitude da produção do programa após denunciar uma suposta agressão de Mussunzinho contra Matheus Sampaio.

Conforme o casal do "Brincando com Fogo", o ator deu uma trombada forte, de propósito, e acabou machucando o carioca. "Muito grave", disparou a ruiva.

Veja momento de discussão:

"Hoje eu não vou me posicionar por um fato que aconteceu e que a gente está esperando uma posição da direção do programa. Só estou explicando porque estou quieta e chorando. Daqui a pouco as pessoas vão começar a me chamar de fingida e de vítima", declarou ela, durante o Quebra-Power da noite de domingo (12).

Matheus aconselhou: "Deixa para falar na hora certa". Brenda continuou: "Estou esperando uma posição de algo muito grave que aconteceu, que não foi nem a primeira nem a segunda vez". Alguns minutos depois, ainda durante a dinâmica, o participante começou a narrar as supostas agressões.

"Na despensa, o Mussunzinho me deu uma 'ombrada'. Ninguém viu. Na festa, eu estava com um copo de caipirinha de frutas vermelhas na mão, e ele foi pegar uma comida e, na volta, fez questão de esbarrar em mim. Pegou no meu microfone, o copo de bebida quase caiu da minha mão", detalhou o carioca.

"E outra vez, quando eu abri a porta da sala, ele me deu uma 'ombrada', pegou meu peito e me machucou. Ele fez questão de ter contato físico comigo. Ele poderia ter desviado. Se o PlayPlus não pegou, eu estou expondo aqui", continuou o influenciador digital.

Após a dinâmica, Mussunzinho admitiu que esbarrou em Matheus, mas disse que não foi forte como ele destacou. "Ele abriu a porta e continuou vindo, eu já estava no passo e fiz assim", demonstrou ele, esbarrando no participante Pe Lanza.