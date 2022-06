Participantes de No Limite encaram cardápio exótico na Prova da Comida; saiba quando irá ao ar

Uma das dinâmicas mais esperadas pelo público e mais temidas pelos participantes, a Prova da Comida de No Limite 2022 está bem perto de acontecer. Na próxima terça (14), ela será exibida no programa, a partir das 22h35, na Rede Globo.

O Gshow já revelou alguns spoilers do que o público irá conferir na próxima semana. Iguarias como minhoca, língua de boi e tripas fazem parte do cardápio exótico preparado pela produção do reality.

Veja cardápio da Prova da Comida

Foto: Reprodução/Globo

Foto: Reprodução/Globo

Internautas aguardam ansiosos pela prova e já especulam sobre qual das tribos se sairá melhor no desafio. "E é nessa hora que eu vejo que 500 mil não serve pra nada", brincou uma usuária do Twitter. "Já tô passando mal de agora. Seria eliminada nessa prova certeza", disse outra.

PROVA DA COMIDA

Nas edições passadas de No Limite, os participantes tiveram que ingerir iguarias como olho de cabra, ovo galado, baratas e outros insetos. No ano passado, a participante Paula Amorim ganhou a Prova da Comida, sendo posteriormente também a vencedora da edição.

COMO ASSISTIR AO NO LIMITE?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.