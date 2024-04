Brasileira é condenada a prisão por perseguir Harry Styles e está barrada de shows por dez anos

A brasileira Myra Carvalho, de 35 anos, foi condenada por perseguir o cantor britânico Harry Styles, na Inglaterra, tendo enviado mais de 8 mil cartas para ele em menos de um mês. Em janeiro deste ano, ela foi detida no Reino Unido. Após decisão de tribunal em Londres, ela foi condenada a 14 semanas de prisão, e está proibida de frequentar qualquer show dele por dez anos.

Conforme o The Guardian, a fã se declarou culpada da acusação de perseguição. Ela também tem uma ordem de restrição por dez anos e não pode tentar entrar em contato com o cantor de forma alguma, nem indiretamente.

Além disso, não pode entrar na área do noroeste de Londres, onde Harry mora, e deverá pagar uma indenização de 134 libras para o artista.

Perseguição da fã

A mulher viajou para Londres, Inglaterra, de onde enviou os milhares de cartões, sendo alguns manuscritos e outros feitos virtualmente. Ela chegou a entregar duas cartas pessoalmente na residência do artista, além de enviar milhares para o endereço dele. Promotores informaram que alguns dos cartões eram de casamento.

O jornal britânico The Indepedent, detalhou que a brasileira, que tem um companheiro no Brasil, se hospedou num albergue em Earls Court desde dezembro de 2023, no Oeste da capital da Inglaterra. A família dela não sabia que ela havia viajado.

A advogada que representa a brasileira, Clementine Simon, afirmou ao tribunal que a cliente estava sofrendo de um "episódio maníaco".