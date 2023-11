Bianca Andrade fala sobre rumores de desentendimento com a mãe de Fred Bruno

A influenciadora Bianca Andrade usou o Instagram, nesta terça-feira (7), para comentar os rumores de desentendimento com a ex-sogra, Aurimar, mãe do ex-BBB Fred Bruno.

“Eu sempre me dei bem com as minhas sogras”, afirmou.

“Apesar da última a galeria ter criado fanfics, eu adoro! Adoro a Aurimar! Gosto demais! Acho muito interessante. Não me machuco com as diferenças, pelo contrário, eu aprendo porque gosto de ouvir o que elas (sogras) pensam”, acrescentou.

Em outubro, durante sua participação no “Pod Delas”, Fred falou pela primeira vez sobre o motivo do término do relacionamento com Bianca. Ele revelou que as notícias falsas e os rumores nas redes sociais foram os fatores que desencadearam a separação.

“A fofoca acabou com o meu casamento, isso é fato. Acabou com a minha família”, afirmou o jornalista.

Os dois anunciaram o namoro em 2020. O relacionamento chegou ao fim em abril de 2022. Eles são pais de Cris, de 2 anos.