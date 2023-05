Bella Campos rebate críticas após revelar que vai casar com MC Cabelinho

Após Bella Campos e MC Cabelinho revelarem em entrevista ao “Fantástico”, domingo (28), que iriam casar em um dia 13, sem entrar em detalhes de quando exatamente seria, a atriz, contou nos Stories, nesta segunda-feira (29), que estava recebendo várias críticas.

No entanto, ela não perdeu o bom-humor com a situação. “Tem gente que é muito amargurada mesmo, né? A mulher falou assim: 'está fazendo tanto mistério para quê? Está achando que é a Beyoncé?'. E você quer saber a data para quê? Você vai reservar a data na sua agenda? Qual vai ser a diferença na sua vida? Aí o outro falou assim: 'o meme da Cláudia Raia, que ela fala que vai se casar e depois se separa'. Bofe, vamos deixar de viver as coisas por medo de dar errado? Se você continuar pensando desse jeito, nunca vai viver nada feliz na sua vida. Vai ficar aí sendo fiscal de felicidade alheia".

Bella ainda falou que as pessoas acham motivo para criticar de todo jeito. “O povo se esforça para arrumar uma coisa para criticar. A mulher falou assim: 'isso é jeito de sentar para uma entrevista?'. Mona eu estou na minha casa, tipo assim... Se eu quiser sentar no chão eu sento. É muita coisa gente. Tem que ter uma paciência de Jeová, senhor, na terra, amém, aleluia”.

Entrevista

Na entrevista para o “Fantástico”, Bella e MC Cabelinho contaram que o namoro começou nos bastidores da novela “Vai na Fé”, na qual os dois estão no elenco.

O motivo para o casamento acontecer no dia 13 também é especial. “Porque a gente começou a namorar no dia 13. E o meu aniversário é no dia 13”, justificou Bella.

A atriz ganhou fama nacional ao interpretar Muda, em “Pantanal”. Já MC Cabelinho, que se chama Vitor, ficou famoso como cantor e compositor de rap e trap.