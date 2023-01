'Avatar 2' supera bilheteria de Vingadores e fica entre as 10 maiores arrecadações do cinema

O filme 'Avatar: O Caminho da Água' bateu mais um recorde mundial neste final de semana. A produção dirigida por James Cameron que estreou em dezembro de 2022 nos cinema é a 9ª mais bilheteria da história.

Com uma arredação de US$ 1,6 bilhão, a obra ultrapassou a arrecadação total de 'Os Vingadores' (US$ 1,521 bi) e se consolidou entre os 10 filmes com maior bilheteria na história do cinema.

A sequência está, inclusive, bem perto de bater a arrecadação do remake de 'O Rei Leão', que faturou US$ 1,66 bi ao redor do mundo.

No início da semana, 'Avatar 2' já havia superado ‘Velozes e Furiosos 7‘ (US$ 1,5 bi), que antes ocupava a 10ª colocação na lista.

Para continuar subindo posições na lista, 'Avatar 2' vai ter que superar produções como 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' (US$ 1,83 bi), 'Star Wars: O despertar da Força' (US$ 2,06 bilhões) e 'Vingadores: Ultimato' (US$ 2,7 bi).



Vale lembrar que a lista com os 10 filmes com maior arrecadação da história do cinema mundial é encabeçada por Avatar, primeiro filme da saga, que faturou US$ 2,84 bilhões.

Buscando seguir estes passos, Avatar 2 deve continuar a aumentar estes números, já que ainda não completou nem 30 dias em cartaz nos cinemas. Apenas no Brasil, foram mais de 6,4 milhões de espectadores.