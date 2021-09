Atriz Bárbara Borges relata luta contra o alcoolismo: 'estou me salvando'

A atriz Bárbara Borges, no ar na reprise da novela 'Duas Caras', relatou ao podcast 'Novela das 9', da Rede Globo, sobre como tem lutado contra o alcoolismo. Segundo a artista, ela considera que está em processo de cura da doença.

"Estou me salvando, mas tenho recaídas", delimitou a atriz, que falou pela primeira vez sobre a condição ainda em 2019, quando revelou o problema por meio das redes sociais. Ela também explicou que entendeu o fator abusivo da relação com a bebida após tratamento.

"Comecei a falar sobre assuntos que eu estava descobrindo enquanto mãe, enquanto Bárbara. Fui me revelando para quem me acompanhava. E foram momentos muito complexos que eu estava vivendo também, porque a maternidade trouxe aquela sensação de que, de repente, eu estava vivendo uma nova", disse. Bárbara é mãe de Martin Bem e Theo Bem.

Preocupação

Apesar de estar em uma jornada para abandonar o vício, a atriz diz ter ficado preocupada com a repercussão da revelação do problema. Bárbara afirmou que segue a vida com altos e baixos, mas não que estar no papel de levantar bandeira.

Legenda: Nas redes sociais, atriz compartilha momentos cotidianos de exercícios físicos e com a família Foto: Reprodução/Instagram

"Me sinto à vontade para falar que não estou aqui para salvar ninguém. Posso ajudar a inspirar pessoas a buscarem o caminho delas, a buscarem ajuda", pontuou.

Além disso, ela disse estar tranquila de expor o problema, já que sentiu que algo estava errado com a questão. "Busquei ajuda terapêutica, tive conexão espiritual. Fiz tudo que podia para parar de girar a roda do jeito que estava me fazendo sofrer. Foi uma reconstrução, um recomeçar. Eu fui meio que desintoxicando minha vida e voltando", finalizou.