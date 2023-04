Ator de Chucky é investigado por suspeita de pedofilia

O ator Ed Gale, que deu vida ao personagem Chucky no filme "Brinquedo Assassino", de 1988, é alvo de uma investigação nos Estados Unidos por trocar mensagens de teor sexual com menores de idade. Ele chegou a confessar que mantinha conversas com adolescentes.

Segundo a emissora de TV Fox11, de Los Angeles, a polícia apreendeu celulares de Ed Gale para investigá-lo por "comunicação com menor com a intenção de fazer sexo". Até o momento, ele não foi preso.

Gale foi flagrado por um grupo que tenta encontrar e expor pedófilos na internet. Para isso, a organização cria perfis falsos de menores na internet para atrair essas pessoas.

O grupo se passou por um garoto de 14 anos para conversar com Ed Gale. Na troca de mensagens, o artista disse explicitamente que queria fazer sexo com a pessoa que ele acreditava ser um adolescente.

Na última semana, a organização foi até a casa de Gale em Los Angeles e o confrontou, mostrando as conversas a ele. Todo o encontro foi filmado.

Na ocasião, o ator confessou ter enviado as mensagens, além de manter contato e trocar mensagens com adolescentes. Após a confissão, o grupo chamou a polícia, que foi até a casa dele.