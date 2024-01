Ator de '50 Tons de Cinza' é hospitalizado em Portugal com sintomas de ataque cardíaco

O ator Jamie Dornan foi hospitalizado em Portugal após ter sintomas de ataque cardíaco como braços e pernas dormentes. No entanto, após a hospitalização, constatou-se que ele tinha tido contato com lagartas tóxicas durante a viagem. A história foi revelada pelo amigo de Jamie, o apresentador de TV Gordon Smart, em participação no podcast “The Good, The Bad and the Unexpected”, e publicada pelo Page Six.

Gordon contou que ele, Jamie e outro amigos que estavam viajando juntos tiveram sintomas parecidos. No início, eles suspeitaram estar sofrendo com sintomas de uma overdose de bebidas alcoólicas e café, mas depois foram alertados que haviam esbarrado com lagartas conhecidas como lagartas-do-pinheiro, enquanto jogavam golfe.

“O Jamie me disse, ‘Meu Deus, Gordon, uns 20 minutos depois que você foi para o hospital, meu braço esquerdo ficou dormente, depois a minha perna esquerda, a direita e acabei indo parar em uma ambulância’. Enfim, enquanto ele deixava o hospital, os enfermeiros o pediram por selfies, exatamente o que você quer quando está deixando um hospital”, disse o apresentador.

“Nós jogamos muito golfe, saímos, bebemos muito vinho, ficamos bêbados e depois tomamos café. No dia seguinte jogamos golfe e comecei a sentir os meus braços dormente. O meu pai é médico, aí pensei, ‘esses são normalmente sintomas de um ataque cardíaco'. Sou um cara saudável, mas quando você começa a pensar nisso, passa a ter certeza que vai acontecer”, relembrou ainda Gordon sobre sua internação.

“O médico disse, ‘olha, além das bebidas, em algum momento vocês esbarraram com lagartas nos campos de golfe?’. Aí ele me mostrou um artigo sobre essa espécie conhecida como lagarta-do-pinheiro. Elas são muito comuns no sul de Portugal e matam cães e causam ataques cardíacos em jovens”, disse também o apresentador.

Jamie ainda não se pronunciou publicamente sobre a história, que aconteceu em 2023.