Ator da Netflix marca cirurgia para retirada de tumor e cria vaquinha para ajudar nos custos

O ator Barton Cowperthwaite, de 31 anos, que deu vida a Oren Lennox na série ‘O preço da perfeição’, da Netflix, decidiu pedir ajuda, através de uma vaquinha virtual, para custear a cirurgia de retirada do tumor do cérebro.

Veja também

No último sábado (11), Barton revelou que foi diagnosticado com um glioma, um tipo raro de câncer no sistema nervoso central. O ator disse que, após conversar com vários neurocirurgiões de diferentes hospitais, a cirurgia para retirada do tumor foi marcada para a próxima terça-feira (21), na NYU Langone.

CIRURGIA NO CÉREBRO

O ator contou, através de um vídeo publicado nas redes sociais, que a cirurgia foi marcada, tendo em vista que apesar de já estar em um tamanho considerável, o único tratamento disponível para o tumor cerebral, neste momento, é um procedimento cirúrgico.

“Todos os cirurgiões com quem nos encontramos foram absolutamente incríveis. E não acho que haja escolha errada. Todos eles podem fazer cirurgias incríveis. E sou muito grato por ter tido opiniões de todos esses principais neurocirurgiões”, disse ele.

Barton revelou, também, que só irá saber de seu pós-operatório após os médicos descobrirem qual é a complexidade do tumor.

“Decidimos fazer a cirurgia daqui a uma semana na NYU Langone, com o Dr. John Galfinos. Não teremos uma ideia real de como será meu programa de recuperação e tratamento até que o resultado da patologia chegue após a cirurgia”, explicou.

“Essencialmente, eles terão que remover o tumor da minha cabeça e depois fazer testes e diagnósticos no tecido para determinar se é um glioma de grau 2 ou grau 3. E, então, uma vez que entenderem o que é o tumor, isso determinará se faço quimioterapia, radioterapia e tudo mais. A cirurgia é daqui a uma semana. Aqui vamos nós”, exaltou o ator.

AJUDA COM O TRATAMENTO

Após o anúncio da cirurgia, o ator também contou sobre a criação de uma vaquinha virtual para custear o tratamento.

“Oi, pessoal! Minha família e eu decidimos iniciar um GoFundMe (plataforma para arrecadação de dinheiro) para ajudar com as despesas da minha cirurgia cerebral e recuperação. Qualquer contribuição é imensamente apreciada e irá para despesas médicas, despesas de vida e apoio à minha família”, explicou o ator, justificando que os custos da cirurgia são altos e os convênios não os cobrem os custos do procedimento.

Por fim, ele agradeceu pelo carinho recebido pelas redes sociais. “Obrigado a todos por seu amor e apoio. As atualizações serão compartilhadas aqui e através do GoFundMe. Amo todos vocês”, concluiu. Até a tarde desta terça-feira (14), a campanha já arrecadou US$ 89.625 (cerca de R$ 436 mil).