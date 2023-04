Arthur Singer teve causa da morte revelada pela mãe; má formação 'nunca foi detectada'

Meire Adriane, mãe do artista Arthur Singer, explicou que a causa da morte do menino de 13 anos, nesta sexta-feira (7), aconteceu devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. Isso porque o Arthur tinha uma má formação que não havia sido identificada.

O artista ganhou destaque pelas participações no reality "Canta Comigo Teen", da Record TV, além dos musicais "The Pilgrims" e "Matilda". A partida de Arthur surpreendeu fãs e famosos que o conheciam. As informações são do portal gshow.

A mãe do menino recebeu os detalhes dos médicos sobre a relação da má formação com a causa da morte, como disse em entrevista.

"Nunca foi detectada porque o meu filho nunca reclamou de dor de cabeça e a gente só procura fazer uma tomografia, uma ressonância quando nós temos uma queixa. O meu filho nunca se queixou disso", ponderou a mulher.

A família optou por não divulgar detalhes do velório e do enterro, mas ressaltou a doação dos órgãos de Arthur. "Se é para ter uma divulgação, que tenha uma positividade. Para as pessoas entenderem o quanto é importante a doação de órgãos", frisou Meire.

Além disso, a mãe do menino desmentiu informações falsas que relacionavam a morte como um dos efeitos colaterais da vacina contra a Covid. "Quero dizer que sou absolutamente a favor da vacina e que não tem absolutamente nada a ver. Foi uma questão de má formação mesmo", reforçou.

Comoção pela perda

Milhares de comentários em solidariedade à partida de Arthur foram feitos na publicação em que a família divulgou. Seguidores, amigos e outros artistas lamentaram o caso.

"Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur, aprouve Deus levá-lo. Mas estamos em paz , não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento. Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor, tudo que ele queria fazer (cantar, atuar, participar de um programa de tv, viajar, etc) ele conseguiu", publicou a família.

A mãe do menino também escreveu nas redes sociais sobre a dor de perder o filho. "Foi o menino mais determinado que já vi, foi um filho maravilhoso, um bom amigo, um bom aluno, o melhor cantor e ator do mundo", completou.