Arthur Aguiar posta vídeo em clima de romance com Jheny Santucci

O Réveillon 2024 foi animado na casa do ator e vencedor do BBB 22 Arthur Aguiar. O artista comemorou a virada do ano junto a família e amigos - mas uma presença especial chamou a atenção da internet. Em um post nos stories do Instagram, Arthur postou um vídeo com a influenciadora Jheny Santucci, até então ex-namorada do ator, em clima de romance.

Nas imagens, ele e Jheny apareceram abraçados, trocando beijos e carinhos e desejando feliz ao novo aos seguidores do artista. "Tentamos uma foto, mas não deu certo", brincou Arthur. Ele legendou o vídeo com a frase "Nosso início" e um emoji de coração.

Jheny e Arthur namoraram por um breve período em meados de 2023. Em setembro, eles anunciaram que a influenciadora estava grávida do segundo filho de Arthur, que já é pai da pequena Sophia. Três dias depois, o casal divulgou um comunicado aos fãs afirmando que não estava mais junto.