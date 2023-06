Arquiteta posta foto com Duda Nagle e pai dela comenta: ‘casal lindo’

A arquiteta Camila Klein, de 43 anos, compartilhou uma foto com o ator Duda Nagle, 40, em seu perfil do Instagram e o pai dela fez um comentário dando a entender que os dois estão em um relacionamento. “Casal lindo”, escreveu Rui Klein. Ela o respondeu de volta com um emoji de coração.

Outras pessoas também comentaram na imagem parabenizando o suposto novo casal. “A foto não está favorecendo. Vocês são lindos e jovens. Posta outra foto”, disse um. “Que lindo! Você é muito maravilhosa e elegante. Se for verdade que estão juntos, shippo o casal”, acrescentou outro. “Belo casal”, postou mais um.

Duda não comentou na foto, mas os dois se seguem no Instagram.

O ator anunciou o fim do casamento com Sabrina Sato em março desse ano. Eles são pais de Zoe.