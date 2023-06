Arquiteta critica Duda Nagle após boatos de affair: ‘falta de caráter’

Nesta quinta-feira (29), a arquiteta Camila Klein, apontada como affair do ator Duda Nagle, fez uma postagem nos Stories criticando o artista.

“Realmente, a imaturidade e falta de caráter quando o assunto é mentir, me faz sentir pena do Duda Nagle. Estava bem sumido das mídias e, do nada, agora o nome resolveu reaparecer. Ainda tem a petulância de dizer que sou fã, sendo que nunca o vi na TV. Ô dó”, escreveu ela.

Apesar de dizer que nunca o viu na televisão, a arquiteta não deixou claro qual o tipo de relação os dois teriam e o motivo de ter publicado a foto na rede social. Ao ser questionada em uma caixinha de perguntas se estava conhecendo melhor o ex de Sabrina Sato, Camila se limitou a dizer: “mito”.

Suposto affair

O boato de um suposto affair entre Camila e Duda Nagle começou quando ela postou, há alguns dias, uma foto ao lado do ator e o pai dela comentou: “Casal lindo”.

No entanto, após a notícia do affair circular na mídia, Duda negou qualquer tipo de envolvimento com a arquiteta em entrevista à “Quem”. “Conheci essa moça em uma conversa de dois minutos em uma festa com muita gente e barulho e ela pediu para tirar uma foto comigo”, explicou ele.

Duda anunciou a separação de Sabrina Sato em março desse ano. O casal começou a namorar em 2016. Eles têm uma filha, Zoe.