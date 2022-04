Arctic Monkeys programa shows no Rio de Janeiro e em Curitiba, além do Primavera Sound em São Paulo

A banda Arctic Monkeys anunciou no Instagram, nesta quarta-feira (27), três shows no Brasil no mês de novembro. Eles também são uma das atrações principais do Primavera Sound São Paulo, no dia 5 de novembro.

Antes de SP, Arctic Monkeys se apresentam no Rio de Janeiro na Jeunesse Arena, no dia 4 de novembro. Já o show em Curitiba está marcada para o dia 8 de novembro, na Pedreira Paulo Leminski.

Arctic Monkeys Comunicado no Instagram Temos o prazer de anunciar nossos principais shows e aparições em festivais na América do Sul em novembro, com uma nova data na Colômbia a ser anunciada em breve. Visite nosso site para ingressos. Link na bio e nos stories.

Depois, o Arctic Monkeys segue a turnê na América do Sul no Paraguai, Chile, Argentina e Peru.

A última vez da banda no Brasil foi em apresentação no Lollapalooza 2019, quando eles encerram o primeiro dia do festival com músicas do álbum "Tranquility Base Hotel and Casino".

Fãs devem ficar atentos aos ingressos

As vendas para o Primavera em São Paulo começaram nesta quarta pelo site oficial.

Já os ingressos do Rio e Curitiba tem pré-venda nos dias 02 e 03 de maio, a partir das 10h online e 11h nas bilheterias oficiais.

A venda para público geral começa no dia 04 de maio às 11h online e nas bilheterias oficiais.