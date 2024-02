Que horas começa a apuração do Carnaval 2024 no Rio de Janeiro? Veja detalhes

O júri se reúne no sambódromo da Marquês de Sapucaí, nesta quarta-feira (14), para decidir qual será a escola de samba campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2024.

A apuração das notas começa às 16h, sendo transmitida ao vivo pela TV Globo a partir das 15h55. Também é possível acompanhar o evento pelo streaming do canal aberto, o Globoplay.

Ao todo, 12 escolas de samba disputam para saber qual fez o melhor desfile de 2024.

Concorrem ao título de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro as seguintes agremiações: