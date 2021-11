Apresentador Geraldo Luís é hospitalizado e passa por cateterismo; entenda o procedimento

O apresentador Geraldo Luís comunicou nas redes sociais na tarde do último sábado (20) que precisou passar por um cateterismo após sentir dores no peito e mal-estar durante a semana. O procedimento foi realizado e ele informou que já está bem.

De acordo com cardiologistas entrevistados pelo Uol, o procedimento serve para fazer uma avaliação interna do coração e para diagnosticar lesões na artéria.

No procedimento, é feita uma incisão no punho ou virilha para que o catéter seja inserido e chegue até o coração. Isso é feito com uma espécie de raio-X, chamado fluoroscopia.

Quando o cateter chega ao local, é injetado um contraste que mostra a artéria por dentro e permite o diagnóstico da lesão, que normalmente é uma placa de gordura que se rompe e forma um coágulo, de acordo com Leopoldo Piegas, cardiologista do HCor. Foi o que aconteceu no caso de Geraldo Luís, como relatou o próprio apresentador.

Obstrução da artéria

Se a placa se rompe, é jogada gordura na circulação e se forma um coágulo. Esse coágulo pode obstruir parcialmente ou totalmente a artéria. "É como se explodisse e o sangue não consegue passar", explica o cardiologista. Se artéria fica totalmente fechada, o indivíduo tem um infarto.

O paciente precisa ficar de repouso relativo nos primeiros dias após o procedimento e o tratamento segue com medicamentos e mudanças de hábitos. A recomendação médica é não fumar, praticar exercícios, controlar peso, colesterol, hipertensão e diabetes, para quem tem alguma dessas condições, além do estresse.

Na postagem feita por Geraldo Luís, o apresentador relata que vai passar por mudanças nos hábitos de vida para evitar outros problemas de saúde no futuro.