Carlos Alberto de Nóbrega é internado com arritmia leve em São Paulo

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, 85, foi internado em São Paulo nesta quarta-feira (20) com um quadro de arritmia leve. Ele será submetido a um cateterismo ainda hoje no Hospital Sírio Libanês.

De acordo com a assessoria do SBT, o protagonista de "A Praça é Nossa" deve voltar ao trabalho já segunda-feira (25). As Informações são do portal g1. Comunicado da emissora ainda pontua que Carlos Alberto passa bem.

Internação por Covid-19

Em fevereiro, Carlos Alberto de Nóbrega passou por uma internação após ele e a esposa, a médica Renata Domingues, contraírem Covid-19.

Após se curar da doença, no começo de março, ele agradeceu a equipe do hospital, publicando imagem ao lado de enfermeiras.

Legenda: Ao lado das enfermeiras do hospital, Carlos Alberto agradeceu a atenção da equipe durante o tratamento contra a doença Foto: reprodução/Instagram

"Nós vencemos. Vencemos, porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor", iniciou ele na postagem, que já ultrapassou as 46 mil curtidas na rede social. Carlos Alberto esteve internado no Sírio Libanês.