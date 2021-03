Carlos Alberto de Nóbrega agradece equipe médica após cura da Covid-19

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, usou o Instagram, nesta terça-feira (2), para agradecer a equipe do hospital no qual esteve internado para tratamento contra a Covid-19, em São Paulo. Curado da doença, ele publicou imagem sorridente ao lado das enfermeiras.

"Nós vencemos. Vencemos, porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor", iniciou ele na postagem, que já ultrapassou as 46 mil curtidas na rede social. Carlos Alberto esteve internado no hospital Sírio Libanês.

"Essa equipe de enfermagem, que mandou curou com muito amor. Obrigado, meus velhos amigos e doutores David Uip e Roberto Kalil. E agradecer, finalmente, mais uma vez a Deus e minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa, Renata, meus filhos e netos. Estou de volta", finalizou.

Amigos do artista deixaram mensagens de carinho para celebrar a recuperação. "Uhuuu! Amém", disse Maisa, que trabalhou na mesma emissora de Carlos Alberto. "Graças a Deus!", complementou a atriz e apresentadora Renata Brás.

Foto: reprodução/Instagram

Esposa também está curada

Na mesma época da internação do apresentador, a médica Renata Domingues, mulher dele, também recebeu atendimento dedicado da equipe hospitalar por conta da Covid-19. Assim como o marido, ela também se recuperou e foi liberada na última sexta-feira (26).