Mario Frias tem novo princípio de infarto e passa por cateterismo em Brasília

Mario Frias, secretário especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, teve um princípio de infarto na tarde de quarta (12) e foi internado. Conforme informações do portal UOL, ele passou por cateterismo de emergência em um hospital particular de Brasília.

A Secretaria de Comunicação da Presidência informou que Mario passa bem após o procedimento. "O Secretário encontra-se em observação médica, no Hospital de Brasília, e se recupera bem", disse o comunicado divulgado ainda na quarta.

Enquanto isso, a pasta liderada por Frias também divulgou detalhes do tratamento informando que ele segue internado e realizando exames para descartar possíveis sequelas cardíacas.

Histórico médico

Esta, inclusive, não é a primeira vez que Mario Frias é encaminhado ao hospital por problemas cardíacos. Em dezembro de 2020, o secretário teve um princípio de infarto.

Na época, também atendido em um hospital de Brasília, ele colocou dois stents e passou três dias internado para observação.

No comando da Secretaria especial de Cultura desde o mês de maio do ano passado, o ator de 49 anos assumiu a pasta após passagem da atriz Regina Duarte.