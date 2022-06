Após três meses, Pedro HMC fala sobre vídeo íntimo e morte do marido Paulo Vaz

O influenciador digital Pedro HMC se pronunciou pela primeira vez, nesta quarta-feira (1º), sobre a polêmica envolvendo o vazamento de um vídeo íntimo, além da morte de seu marido, o policial Paulo Vaz, mais conhecido como Popó Vaz.

O assunto teve grande repercussão em março deste ano, pois o vazamento das imagens aconteceu um dia antes de Popó tirar a própria vida.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, Pedro HMC revelou que o responsável pela divulgação indevida do vídeo foi um rapaz que ele conheceu em um aplicativo de paquera.

O homem, que estava em sua casa, teria acessado o aparelho celular e publicado o vídeo.

“Não sei qual foi o intuito além da maldade. Tudo bem, vazou um vídeo, mas ninguém pensou no nível de ódio que o Paulo também estava recebendo”, disse Pedro.

Além disso, ele afirmou Paulo ficou muito sentido com os comentários transfóbicos da própria comunidade LGBTQIA+. “‘Se o marido tivesse um pênis, não ia estar com outro’. Eram homens gays falando tudo aquilo. Fiquei extremamente chocado com a quantidade de gays moralistas. É muito difícil chamar como comunidade”, lamentou Pedro, na entrevista.

Ainda conforme o youtuber do canal Põe Na Roda, questões profissionais também teriam deixado Popó mal há algum tempo. “O Paulo, além disso, estava com outras questões pessoais e profissionais e que estavam influenciando. (...) Ele falava dessas questões dos plantões, que estavam mexendo muito com ele. Ser policial é um trabalho que a pessoa passa muita pressão”, disse.