Após harmonização e implante, Eliezer passa por novo procedimento estético

O ex-BBB Eliezer do Carmo, 31 anos, realizou novo procedimento estético nesta quarta-feira (31), que se junta às outras intervenções, como a harmonização facial e o implante de barba e cabelo. Conforme relatou em suas redes sociais, Eliezer está fazendo um tratamento com laser no rosto.

"Vai me deixar mais bonito", brincou. O influenciador convidou a profissional para falar sobre o benefício do tratamento nos stories do Instagram: "fechar os poros, estimular colágeno, clareia o rosto", listou a especialista.

Eliezer do Carmo Ex-BBB "Tenho feito laser para dar um jeito, arrumar minha pele, deixar mais bonita. Hoje estou na minha segunda sessão".

"Já fiz o laser, ficou um pouco vermelho. A vermelhidão é normal. Então está tranquilo", tranquilizou o público.

Por fim, ainda falou sobre o resultado do novo tratamento: "A médica prometeu me deixar com pele de bebê. Homem se cuida, sim. Parem com esse discurso ultrapassado, é preconceituoso de 'isso é coisa de mulher'".

Procedimento estético em Fortaleza

No início de agosto deste ano, Eliezer veio a Fortaleza para realizar cirurgias de transplante de cabelo e de barba. Na época, o ex-BBB compartilhou com os seguidores, no Instagram, momentos antes de ser submetido ao procedimento.

Eli comentou que as falhas de pelo eram incômodas e que há muito tempo queria realizar a cirurgia.

"Vim para Fortaleza fazer uma coisa que sempre quis fazer. Vocês repararam que minha barba é muito falhada? Tenho um time de futsal na cara, dois pelinhos aqui e outros dois aqui. E a minha testa tem essas entradas, e as pessoas acham que é calvície", disse.