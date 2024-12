Após fama meteórica, Jeniffer Castro diz que ficou sem comer e dormir

Jeniffer Castro virou celebridade nas redes sociais do Brasil desde a última semana, quando se recusou a ceder o assento da janela em um voo para uma criança. Com mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram, a mulher contou nos Stories, na segunda-feira (9), que está sem comer e dormir desde o episódio, já que a situação afetou sua saúde mental.

A mulher também vem dando entrevistas e participando de programas na TV desde que o vídeo que mostra o episódio no avião viralizou nas redes sociais.

Ela também usou as redes sociais para se defender do hate que vem recebendo na internet. “Desde quando o vídeo viralizou, eu comento falando que não foi a mãe que me gravou”, se justificou.

“O constrangimento que passei no avião e ainda ter que ver esses comentários... Não está sendo fácil. Desde o fato ocorrido, eu não estou dormindo, não estou comendo, não estou bem há dias”, concluiu.

No domingo (8), o “Fantástico” exibiu uma reportagem com Jeniffer e as outras pessoas envolvidas no caso: a mãe da criança que chorou, a passageira que filmou Jeniffer e a filha da passageira que postou o vídeo no TikTok.